11:14 20.04.2026
Итоговое заседание Молодежной думы прошло во Владимирской области

Владимирская Молодежная дума подвела итоги работы за два года

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Законодательном Собрании Владимирской области состоялось итоговое заседание Молодежной думы седьмого созыва, участники подвели итоги двухлетней работы, а также обсудили планы на будущее, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В следующем году молодежный парламент региона отметит свой 15-летний юбилей.
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Заксобрании Владимирской области прошла встреча с космонавтом Прокопьевым
10 апреля, 12:10
С приветственным словом к молодым парламентариям обратилась председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова. Она поблагодарила ребят за проделанную работу и высоко оценила их вклад в развитие области.
"Каждый созыв Молодежной думы — особенный, по-своему уникальный, но всегда он объединяет активных и творческих ребят, которые полны интересных идей и желания воплотить их в жизнь. Молодежная дума сегодня - наш полноценный и полноправный партнер, актив в реализации общественно значимых проектов", - подчеркнула Хохлова.
Глава регионального парламента отдельно остановилась на наиболее значимых инициативах, реализованных при участии седьмого созыва. В рамках одного из самых ярких проектов, направленных на сохранение исторической памяти, на остановках общественного транспорта были размещены плакаты с информацией о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы владимирские улицы.
Также Хохлова отметила инициативу молодых парламентариев по проведению конкурса "Фатьяновские соловьи", посвященного памяти выдающегося земляка — поэта-песенника Алексея Фатьянова. Конкурс призван способствовать развитию знаний о творческом наследии знаменитого владимирца. Проект получил поддержку регионов Центрального федерального округа, и сейчас принимаются заявки от молодых исполнителей. Победители конкурса летом этого года выступят в Вязниках на традиционном Всероссийском Фатьяновском празднике.
Большое внимание члены Молодежной думы уделяли сохранению и развитию семейных ценностей. Реализованный ими проект для молодежи "Мастерская семейных отношений" получил высокую оценку как важное и своевременное начинание. Активно молодые парламентарии работали и в спортивном направлении. Прошла серия товарищеских матчей с молодежными крыльями политических партий, депутатами Законодательного Собрания, а также с ветеранами специальной военной операции. Опыт проведения членами Молодежной думы "Забега Победы" был распространен и использован в других регионах.
Председатель Законодательного Собрания выразила благодарность Ивану Кузьминову, который вместе с командой "Молодежки Народного фронта" доставил гуманитарную миссию в Луганскую область. Члены Молодежной думы также активно занимались вопросами цифровой грамотности и безопасности. Они не только повышали свою квалификацию, но и выступали в качестве экспертов и наставников для сверстников и младших школьников в рамках проекта "Школа юного законотворца".
Седьмой созыв завершил свою работу, однако, как подчеркнула Хохлова, энергия и инициативы молодых депутатов получат развитие в новых проектах и добрых делах. Скоро к работе приступит новый созыв младодумцев.
 
