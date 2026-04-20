Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 20.04.2026 (обновлено: 16:26 20.04.2026)
Обвинение запросило 24 года тюрьмы для жены испанского премьера

© AP Photo / J.J. GuillenПремьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес
Премьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение запросило 24 года тюрьмы для жены испанского премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес.
  • Гомес вменяют злоупотребление служебным положением, растрату, коррупцию в сфере бизнеса и незаконное обогащение.
  • Сторона истца попросила суд принять меры, чтобы Гомес не могла покинуть территорию Испании без разрешения.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обвинение запросило 24 года тюрьмы для жены испанского премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес, сообщает газета Pais.
Отмечается, что соответствующее требование было подано в понедельник. Гомес вменяют злоупотребление служебным положением, растрату, коррупцию в сфере бизнеса и незаконное обогащение.
Pais также сообщает, что обвинение запросило 22 года тюремного заключения для советницы Гомес Кристины Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса.
Согласно публикации, сторона истца, представленная "ультракатолической ассоциацией" Hazte Oir ("Пусть тебя услышат"), попросила суд вызвать премьера Санчеса в качестве свидетеля по данному делу, а также принять меры в отношении Гомес, чтобы та не могла покинуть территорию Испании без разрешения.
Газета Diaro сообщает, что, по версии стороны истца, Гомес пользовалась своим положением, чтобы проводить в резиденции премьер-министра Испании Монклоа встречи, касающиеся обсуждения ее собственных предпринимательских и академических проектов. В частности, там проходила ее встреча с ректором Университета Комплутенсе, на ней обсуждалось создание кафедры, которую жена премьера в итоге возглавила.
В миреИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала