Обвинение запросило 24 года тюрьмы для жены испанского премьера

Отмечается, что соответствующее требование было подано в понедельник. Гомес вменяют злоупотребление служебным положением, растрату, коррупцию в сфере бизнеса и незаконное обогащение.

Pais также сообщает, что обвинение запросило 22 года тюремного заключения для советницы Гомес Кристины Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса.

Газета Diaro сообщает, что, по версии стороны истца, Гомес пользовалась своим положением, чтобы проводить в резиденции премьер-министра Испании Монклоа встречи, касающиеся обсуждения ее собственных предпринимательских и академических проектов. В частности, там проходила ее встреча с ректором Университета Комплутенсе, на ней обсуждалось создание кафедры, которую жена премьера в итоге возглавила.