МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обвинение запросило 24 года тюрьмы для жены испанского премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес, сообщает газета Pais.
Отмечается, что соответствующее требование было подано в понедельник. Гомес вменяют злоупотребление служебным положением, растрату, коррупцию в сфере бизнеса и незаконное обогащение.
Pais также сообщает, что обвинение запросило 22 года тюремного заключения для советницы Гомес Кристины Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса.
Согласно публикации, сторона истца, представленная "ультракатолической ассоциацией" Hazte Oir ("Пусть тебя услышат"), попросила суд вызвать премьера Санчеса в качестве свидетеля по данному делу, а также принять меры в отношении Гомес, чтобы та не могла покинуть территорию Испании без разрешения.
Газета Diaro сообщает, что, по версии стороны истца, Гомес пользовалась своим положением, чтобы проводить в резиденции премьер-министра Испании Монклоа встречи, касающиеся обсуждения ее собственных предпринимательских и академических проектов. В частности, там проходила ее встреча с ректором Университета Комплутенсе, на ней обсуждалось создание кафедры, которую жена премьера в итоге возглавила.