В МИД рассказали об организации форума "Россия — Исламский мир"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Начальник отдела ближневосточного регулирования и региональных организаций департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Гайдар Гамзатов рассказал о том, как ведомство оказывает содействие в вопросах организации международного экономического форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".

"МИД, как и в предыдущие годы, оказывает всестороннюю поддержку организации форума, задействуем по возможности наши диппредставительства за рубежом. Участвуем в пригласительной кампании", - сказал Гамзатов в ходе пресс-конференции о международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум", организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

Дипломат рассказал, что участие в форуме подтвердили заместитель генерального секретаря ОИС (Организация исламского сотрудничества) по гуманитарным, культурным, общественным вопросам и генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры,

"Рассчитываем увидеть на площадке форума генсекретаря ОИС, председателя Исламского банка развития , гендиректора Союза информагентств", - добавил Гамзатов.

Он обратил внимание на то, что в целях облегчения приезда иностранных гостей предусмотрен упрощенный порядок выдачи виз участникам.

"В преддверии форума в круглосуточном режиме начнут работать консульские пункты в московских аэропортах (Внуково, домодедово, шереметьево) и в аэропорту Казани . На контроле держим вопрос оказания помощи в аккредитации журналистам, блогерам, в том числе иностранным", - резюмировал он.

В Казани состоится XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества . В рамках мероприятия планируется обсудить ход подготовки форума, программу, ключевые темы и основные направления экономического взаимодействия России и стран исламского мира.