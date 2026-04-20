14:32 20.04.2026
В МИД рассказали об организации форума "Россия — Исламский мир"

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России оказывает всестороннюю поддержку в организации международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
  • Участие в форуме подтвердили заместитель генерального секретаря ОИС и генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры.
  • В целях облегчения приезда иностранных гостей предусмотрен упрощенный порядок выдачи виз участникам, а также в круглосуточном режиме начнут работать консульские пункты в московских аэропортах и в аэропорту Казани.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Начальник отдела ближневосточного регулирования и региональных организаций департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Гайдар Гамзатов рассказал о том, как ведомство оказывает содействие в вопросах организации международного экономического форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".
"МИД, как и в предыдущие годы, оказывает всестороннюю поддержку организации форума, задействуем по возможности наши диппредставительства за рубежом. Участвуем в пригласительной кампании", - сказал Гамзатов в ходе пресс-конференции о международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум", организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Россия выступает за взаимодействие с исламским миром, заявил Лавров
6 апреля, 16:31
Дипломат рассказал, что участие в форуме подтвердили заместитель генерального секретаря ОИС (Организация исламского сотрудничества) по гуманитарным, культурным, общественным вопросам и генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры,
"Рассчитываем увидеть на площадке форума генсекретаря ОИС, председателя Исламского банка развития, гендиректора Союза информагентств", - добавил Гамзатов.
Он обратил внимание на то, что в целях облегчения приезда иностранных гостей предусмотрен упрощенный порядок выдачи виз участникам.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Иран хочет сохранения единства исламского мира, заявил посол в Москве
13 марта, 16:05
"В преддверии форума в круглосуточном режиме начнут работать консульские пункты в московских аэропортах (Внуково, домодедово, шереметьево) и в аэропорту Казани. На контроле держим вопрос оказания помощи в аккредитации журналистам, блогерам, в том числе иностранным", - резюмировал он.
В Казани состоится XVII Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В рамках мероприятия планируется обсудить ход подготовки форума, программу, ключевые темы и основные направления экономического взаимодействия России и стран исламского мира.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
Пресс-конференция о форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум"
17 апреля, 11:46
 
