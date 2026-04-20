МИД Ирана: Тегеран не намерен обсуждать оборонный потенциал страны с США

ТЕГЕРАН, 20 апр - РИА Новости. Иран не намерен обсуждать с США вопросы оборонного потенциала страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как вы про него вспомнили, странный вопрос. Мы неоднократно говорили, что не обсуждаем наш оборонительный потенциал, это не тема для переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обсуждения иранской ракетной программы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.