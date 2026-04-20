Иран заявил, что не заинтересован в достижении мира с США любой ценой

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран не будет соглашаться на условия США, которые не соответствуют его интересам, заявил глава Комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ибрагим Азизи.

Тегеран рассматривает нынешние переговоры как продолжение боевых действий.

Исламская республика установила красные линии, и их необходимо соблюдать.

ДОХА, 20 апр — РИА Новости. Тегеран не будет принимать предложения Вашингтона, которые ему не подходят, заявил глава Комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи.

"Продолжение переговоров не означает "достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны", — сказал он телеканалу Al Jazeera

По его словам, исламская республика рассматривает нынешние дипломатические усилия как продолжение боевых действий.

"Если они принесут результаты, которые подтвердят достижения на поле боя, то и переговорная арена станет для нас возможностью. <…> Но не в том случае, если американцы намерены превратить это в повод для чрезмерных требований, основанных на их агрессивном подходе", — добавил Азизи.

Он также напомнил о красных линиях Ирана и потребовал от США не пересекать их.

Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.

разрешил всем коммерческим судам проходить через блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться. На прошлой неделе Тегеран всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Трамп же отказался снятьс иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответобъявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.