10:01 20.04.2026 (обновлено: 11:57 20.04.2026)
Иран заявил, что не заинтересован в достижении мира с США любой ценой

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет соглашаться на условия США, которые не соответствуют его интересам, заявил глава Комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ибрагим Азизи.
  • Тегеран рассматривает нынешние переговоры как продолжение боевых действий.
  • Исламская республика установила красные линии, и их необходимо соблюдать.
ДОХА, 20 апр — РИА Новости. Тегеран не будет принимать предложения Вашингтона, которые ему не подходят, заявил глава Комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи.
"Продолжение переговоров не означает "достижение договоренностей любой ценой и принятие любого подхода другой стороны", — сказал он телеканалу Al Jazeera.
По его словам, исламская республика рассматривает нынешние дипломатические усилия как продолжение боевых действий.
"Если они принесут результаты, которые подтвердят достижения на поле боя, то и переговорная арена станет для нас возможностью. <…> Но не в том случае, если американцы намерены превратить это в повод для чрезмерных требований, основанных на их агрессивном подходе", — добавил Азизи.
Он также напомнил о красных линиях Ирана и потребовал от США не пересекать их.
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
На прошлой неделе Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
Накануне американский президент анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
