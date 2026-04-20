В Иране назвали условие отправки делегации на переговоры в Исламабад

ДОХА, 20 апр - РИА Новости. Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев, сообщил телеканалу Al Jazeera глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи.
"Мы никогда не боялись принципа переговоров. Возможно, сегодня или завтра, после дальнейшей оценки, мы сочтем это вероятным, при условии, что американская переговорная группа и сообщения, которые они получили от Ирана, дадут позитивный сигнал", - сказал он.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, однако агентство IRNA передало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров.