09:02 20.04.2026 (обновлено: 09:06 20.04.2026)
В Иране назвали условие отправки делегации на переговоры в Исламабад

Азизи: Иран отправит делегацию в Исламабад, если будет позитивный сигнал от США

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев.
ДОХА, 20 апр - РИА Новости. Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев, сообщил телеканалу Al Jazeera глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи.
"Мы никогда не боялись принципа переговоров. Возможно, сегодня или завтра, после дальнейшей оценки, мы сочтем это вероятным, при условии, что американская переговорная группа и сообщения, которые они получили от Ирана, дадут позитивный сигнал", - сказал он.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа, однако агентство IRNA передало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров.
Запуск американской ракеты Томагавк в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Планировали взрыв". На Западе рассказали о внезапном ударе Ирана по США
06:21
 
