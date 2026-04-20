Иран готов слушать инициативы России по Ближнему Востоку, заявил посол
06:05 20.04.2026
Иран готов слушать инициативы России по Ближнему Востоку, заявил посол

Посол Джалали: Иран благодарен России за ее роль в конфликте на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Нина Зотина
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран готов слушать российские инициативы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
  • Посол Ирана выразил благодарность России за ее роль в контексте урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
  • Казем Джалали отметил, что Иран хотел бы видеть более активную и независимую позицию Европы по иранской проблеме.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Иран постоянно консультируется с РФ и готов слушать российские инициативы в контексте урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, контакты между странами продолжаются на высоком и высшем уровнях, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.
"Россия дружественная нам страна. Вы знаете, что у нас постоянные консультации с российскими властями. Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы. И, конечно же, будем рассматривать разные инициативы российских коллег. Признательны Российской Федерации за ту роль, которую до сих пор она играла", - сказал Джалали газете "Ведомости".
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Посол Ирана поблагодарил Россию за гумпомощь
16 апреля, 14:54
Посол также считает, что у Европы сейчас нет "должной роли" по иранской проблеме.
"Честно говоря, мы всегда хотели, чтобы у Европы в целом была сильная и независимая позиция по этим вопросам. Потому что мы глубоко убеждены, что на мировом уровне должна работать плюралистическая система. Мы хотели, чтобы Европа сыграла свою независимую роль", - отметил Джалали.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа. Позднее агентство IRNA передавало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МИД Ирана поблагодарил Россию за предложения по ядерному досье
15 апреля, 15:32
 
