05:48 20.04.2026 (обновлено: 06:03 20.04.2026)
Иран должен пользоваться правом на мирный атом, заявил посол в России

Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
  • Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран как полноправный член ДНЯО должен пользоваться правом на мирный атом.
  • По словам Джалали, перспективы урегулирования зависят от воли США, при этом у Ирана четко обозначены "красные линии", отступать от которых он не собирается.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом, а иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора", заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией.
"Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом", - сказал посол газете "Ведомости".
По его словам, иранские власти "планируют будущее в рамках этого договора".
Джалали также отметил, что у Ирана "четко обозначены красные линии", отступать от которых он не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли США.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет в ходе переговоров достичь того, чего не достиг в ходе войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
