В Иране пообещали ответить на захват Штатами судна в Оманском заливе - РИА Новости, 20.04.2026
01:54 20.04.2026 (обновлено: 10:38 20.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель иранской армии заявил, что Тегеран даст скорый ответ на захват торгового судна американскими военными.
  • Случившееся он назвал вооруженным пиратством.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иран ответит на захват торгового судна американскими военными, заявил представитель Центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".
Об инциденте в Оманском заливе стало известно сегодня ночью. По данным CENTCOM, судно пыталось прорвать блокаду, введенную Штатами.
"Мы предупреждаем, что <...> силы <...> вскоре нанесут <...> удар в ответ на это вооруженное пиратство", — передает слова иранского военного агентство Reuters.
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
На прошлой неделе Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
Накануне американский президент анонсировал новый раунд переговоров. По его словам, встреча должна была пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие, поскольку США продолжают блокировать Ормузский пролив, а их требования по сделке — чрезмерны и нереалистичны.
