Глава МИД Ирана назвал угрозы США несерьезной дипломатией, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал угрозы США и их требования признаками недобрых намерений и несерьезной дипломатии.
- Он напомнил о неоднократных нарушениях доверия со стороны Вашингтона за последний год.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Исхаком Даром заявил, что неоднократные нарушения доверия со стороны США, их угрозы иранском кораблям и портам, а также нелогичные требования Вашингтона - это признаки недобрых намерений и несерьезной дипломатии, сообщает иранский телеканал Press TV.
"В ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи напомнил о неоднократных нарушениях доверия со стороны Америки за последний год... Отметил недавние нарушения США режима прекращения огня, угрозы иранским портам, побережьям, судам, угрожающую риторику, необоснованные требования и противоречия", - говорится в сообщении телеканала.
Аракчи заявил, что это явные признаки недобрых намерений США и отсутствия серьезности в дипломатии, добавляется в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.