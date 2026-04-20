Глава МИД Ирана назвал угрозы США несерьезной дипломатией, пишут СМИ

01:22 20.04.2026 (обновлено: 01:28 20.04.2026)
Press TV: Аракчи назвал угрозы США Ирану признаком несерьезной дипломатии

© AP Photo / Vahid Salemi — Аббас Аракчи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал угрозы США и их требования признаками недобрых намерений и несерьезной дипломатии.
  • Он напомнил о неоднократных нарушениях доверия со стороны Вашингтона за последний год.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Исхаком Даром заявил, что неоднократные нарушения доверия со стороны США, их угрозы иранском кораблям и портам, а также нелогичные требования Вашингтона - это признаки недобрых намерений и несерьезной дипломатии, сообщает иранский телеканал Press TV.
"В ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи напомнил о неоднократных нарушениях доверия со стороны Америки за последний год... Отметил недавние нарушения США режима прекращения огня, угрозы иранским портам, побережьям, судам, угрожающую риторику, необоснованные требования и противоречия", - говорится в сообщении телеканала.
Аракчи заявил, что это явные признаки недобрых намерений США и отсутствия серьезности в дипломатии, добавляется в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
