CENTCOM подтвердил захват иранского торгового судна

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы остановили в Оманском заливе грузовой корабль, шедший под флагом Ирана, повредив его машинное отделение.
"Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
По информации CENTCOM, иранское судно получило несколько предупреждений о нарушении блокады.
"После того как экипаж (судна - ред.) Touska в течение шести часов отказывался выполнить повторные требования, (эсминец ВМС США - ред.) Spruance приказал эвакуировать машинное отделение (иранского корабля - ред.). Затем эсминец вывел судно из строя, открыв огонь по машинному отделению", - говорится в заявлении.
После этого на борт грузового судна поднялись американские морские пехотинцы. Как утверждает командование, в настоящее время корабль находится под контролем США.
"С момента начала блокады силы США заставили 25 коммерческих судов развернуться или вернуться в иранский порт", - сказало командование.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.