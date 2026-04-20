CENTCOM подтвердил захват иранского торгового судна

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.

"Американские силы, действующие в Аравийском море , провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт", - говорится в заявлении командования в соцсети X

По информации CENTCOM, иранское судно получило несколько предупреждений о нарушении блокады.

"После того как экипаж (судна - ред.) Touska в течение шести часов отказывался выполнить повторные требования, (эсминец ВМС США - ред.) Spruance приказал эвакуировать машинное отделение (иранского корабля - ред.). Затем эсминец вывел судно из строя, открыв огонь по машинному отделению", - говорится в заявлении.

После этого на борт грузового судна поднялись американские морские пехотинцы. Как утверждает командование, в настоящее время корабль находится под контролем США.

"С момента начала блокады силы США заставили 25 коммерческих судов развернуться или вернуться в иранский порт", - сказало командование.