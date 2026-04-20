Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС завершил приготовления к полной передаче власти в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 20.04.2026
ХАМАС завершил приготовления к полной передаче власти в Газе, пишут СМИ

NYT: ХАМАС завершил приготовления к передаче власти в Газе и готов к разоружению

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ХАМАС завершил приготовления к полной передаче власти в секторе Газа и готов провести разоружение.
  • По данным New York Times, единственной проблемой остается отсутствие новой администрации в самом секторе Газа, пока она действует из Каира.
  • ХАМАС готов отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС завершило все приготовления к полной передачи власти в секторе Газа и готово провести разоружение, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из политического руководства ХАМАС.
О формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана Соединенных Штатов по мирному урегулированию. По данным арабских СМИ, члены комитета до сих пор остаются в египетской столице Каире.
"ХАМАС "завершило все приготовления к полной передаче власти", - говорится в материале издания.
По данным газеты, единственное препятствие для этого - отсутствие новой администрации непосредственно в самом секторе - пока она действует из Каира. По словам источников, ХАМАС не требует, чтобы оно было представлено в новой администрации, однако движение намерено и дальше участвовать в политической жизни Палестины и оказывать сопротивление Израилю до тех пор, пока не будет основано независимое палестинское государство.
Кроме того, чиновники отметили, что в ожидании передачи власти все процессы новых назначений и повышений в должности были приостановлены.
"ХАМАС готово отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия, принадлежащего их полицейской службе и другим внутренним службам безопасности", - говорится в материале New York Times.
Однако на вопрос о том, будет ли ХАМАС забирать оружие у своего военного крыла, чиновники однозначного ответа не дали.
В конце марта агентство Рейтер передало, что "Совет мира" по восстановлению сектора Газа и управлению им представил палестинскому движению ХАМАС восьмимесячный план по разоружению в регионе, включающий в том числе разрушение сети подземных тоннелей.
Власти сектора Газа ранее в феврале призвали комитет как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу на месте. В свою очередь, комитет заявил, что для эффективной работы должен располагать всеми необходимыми административными полномочиями, включая контроль за полицией.
В миреКаир (город)ПалестинаИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала