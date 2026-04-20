11:17 20.04.2026
НТК перевезла 3,4 млн тонн грузов для металлургии и стройотрасли за квартал

© РИА Новости / Сергей АверинУголь
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С января по март текущего года Национальная транспортная компания (НТК) отправила на экспорт для электростанций страны 26,7 миллиона тонн угля, 3,4 миллиона тонн удобрений, а универсальный парк полувагонов обеспечил транспортировку свыше 3,4 миллиона тонн рудных материалов, черных металлов, минерально-строительных грузов, а также кокса, сообщает пресс-служба организации.
Существенно выросли объемы отгрузки строительных материалов в западном направлении. Здесь рост составил 70% при общем объеме 300 тысяч тонн перевезенного груза. Всего доля грузов, не связанных с энергетическим углем и минеральными удобрениями, составила 8% по итогам квартала и 12% в марте. Как и в сегментах основных для НТК грузов, здесь объемы между экспортом и внутренним потреблением распределились примерно поровну.
"Диверсифицированный грузовой портфель позволяет нам гибко реагировать на изменения спроса в различных отраслях экономики. На фоне роста перевозок базовых для нас сегментов — угля и минеральных удобрений — мы поддерживаем устойчивые объемы по руде и минерально-строительным грузам, компенсируя снижение по ряду металлургических номенклатур", - отметили в компании.
НТК управляет собственным и привлеченным парком подвижного состава. Средний возраст инновационных вагонов – 7 лет. Среди полувагонов доля инновационного парка составляет более 60 %.
В 2025 году НТК перевезла 126 миллионов тонн грузов, при этом в сегменте угля произошло увеличение на 1,6%, а минеральных удобрений - на 3%.
 
