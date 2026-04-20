В России разработали ракету для предотвращения града
03:05 20.04.2026 (обновлено: 03:26 20.04.2026)
В России разработали ракету для предотвращения града

В России разработали ракету для борьбы с градовыми облаками

Выпавший град. Архивное фото
  • Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками.
  • Ракету можно использовать для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
"Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно - к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков", - говорится в документе.
Разработчики пояснили, что попадание ракеты в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристалликов льда, выпадающих в виде осадков, что предотвратит град.
