Рейтинг@Mail.ru
В ГД отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 20.04.2026
В ГД отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

В Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы отозвали проект, которым предлагалось за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет лишать гражданства РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов, а также глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред комитета Эрнест Валеев.
"Отзываем проект федерального закона Nº 968530-8 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"", - сказано в документе.
Законопроектом предлагалось закрепить положения, определяющие механизм прекращения российского гражданства в связи с неисполнением "новыми" гражданами обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.
Кроме того, проектом предлагалось наделить комиссию по постановке граждан на воинский учет полномочием по вынесению заключения об установлении факта неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет, на основании которого МВД принимало бы решение о прекращении гражданства РФ.
Согласно проекту, такое заключение комиссия выносила бы, если "новый гражданин" не прошел все необходимые мероприятия, связанные с первоначальной поставкой на воинский учет, в результате которых выносилось бы решение о постановке на воинский учет и выдавался бы один из документов воинского учета.
Одновременно с этим, законопроектом предполагалось урегулирование правоотношений, связанных с повторным обращением по вопросам гражданства РФ лиц, у которых оно было прекращено.
Проектом предусматривалась возможность пересмотра таких решений вышестоящим в порядке подчиненности органом системы МВД России для повышения контроля за законностью принимаемых МВД решений и защищенности граждан.
ОбществоРоссияАндрей КартаполовАндрей КрасовВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала