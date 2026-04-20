В ГД отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы отозвали проект, которым предлагалось за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет лишать гражданства РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов, а также глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред комитета Эрнест Валеев.
"Отзываем проект федерального закона Nº 968530-8 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"", - сказано в документе.
Законопроектом предлагалось закрепить положения, определяющие механизм прекращения российского гражданства в связи с неисполнением "новыми" гражданами обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.
Кроме того, проектом предлагалось наделить комиссию по постановке граждан на воинский учет полномочием по вынесению заключения об установлении факта неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет, на основании которого МВД принимало бы решение о прекращении гражданства РФ.
Согласно проекту, такое заключение комиссия выносила бы, если "новый гражданин" не прошел все необходимые мероприятия, связанные с первоначальной поставкой на воинский учет, в результате которых выносилось бы решение о постановке на воинский учет и выдавался бы один из документов воинского учета.
Одновременно с этим, законопроектом предполагалось урегулирование правоотношений, связанных с повторным обращением по вопросам гражданства РФ лиц, у которых оно было прекращено.
Проектом предусматривалась возможность пересмотра таких решений вышестоящим в порядке подчиненности органом системы МВД России для повышения контроля за законностью принимаемых МВД решений и защищенности граждан.
