В Госдуме предложили проверять машины на парковке для инвалидов по реестру

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать инспекторов ДПС проверять, внесено ли стоящее на парковке для инвалидов авто в федеральный реестр, а не ограничиваться визуальным осмотром знака "Инвалид".

Соответствующее обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас поручить выразить позицию МВД России относительно обязанности должностных лиц осуществлять проверку транспортного средства на наличие сведений о нём в Федеральном реестре инвалидов при выявлении факта его стоянки на специализированном парковочном месте", - сказано в письме.

В обращении Нилов напомнил, что, согласно действующему законодательству, право на бесплатную парковку дается при условии установки на транспортном средстве опознавательного знака "Инвалид" и обязательного внесения сведений о данном автомобиле в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Он отметил, что за неправомерную остановку или стоянку в местах, отведенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с последующей эвакуацией транспортного средства.