В Госдуме предложили проверять машины на парковке для инвалидов по реестру - РИА Новости, 20.04.2026
02:07 20.04.2026
В Госдуме предложили проверять машины на парковке для инвалидов по реестру

РИА Новости: Нилов предложил проверять авто на парковке для инвалидов по реестру

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать инспекторов ДПС проверять, внесено ли авто на парковке для инвалидов в федеральный реестр.
  • Нилов отметил, что на практике сотрудники Госавтоинспекции зачастую ограничиваются визуальным осмотром знака "Инвалид", не проверяя наличие сведений об автомобиле в реестре.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать инспекторов ДПС проверять, внесено ли стоящее на парковке для инвалидов авто в федеральный реестр, а не ограничиваться визуальным осмотром знака "Инвалид".
Соответствующее обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
Знак парковочного места для инвалидов - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
14 февраля 2020, 08:45
"Прошу Вас поручить выразить позицию МВД России относительно обязанности должностных лиц осуществлять проверку транспортного средства на наличие сведений о нём в Федеральном реестре инвалидов при выявлении факта его стоянки на специализированном парковочном месте", - сказано в письме.
В обращении Нилов напомнил, что, согласно действующему законодательству, право на бесплатную парковку дается при условии установки на транспортном средстве опознавательного знака "Инвалид" и обязательного внесения сведений о данном автомобиле в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
Он отметил, что за неправомерную остановку или стоянку в местах, отведенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с последующей эвакуацией транспортного средства.
Однако, по словам главы думского комитета, на практике при осуществлении надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции зачастую ограничиваются визуальным осмотром транспортного средства на наличие знака "Инвалид", не производя проверку фактического наличия сведений об автомобиле в федеральном реестре.
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
2 декабря 2025, 16:08
 
