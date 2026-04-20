Глава OLAF назвал военное производство в ЕС магнитом для мошенников

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военное производство становится магнитом для преступников на фоне милитаризации Европы, заявил глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент.
"Если мы будем больше инвестировать в оборону, вы будете наблюдать больше случаев мошенничества... в сфере обороны... Магнитом для мошенников... для преступников... являются сами деньги", - отметил Клемент в интервью газете Financial Times.
Он не стал комментировать отдельные дела в военном производстве, но добавил, что проблемы сектора включают манипулирование публичными тендерами, увеличение цен, фаворитизм и коррупцию.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.