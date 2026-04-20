09:50 20.04.2026
Глава OLAF назвал военное производство в ЕС магнитом для мошенников

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военное производство становится магнитом для преступников на фоне милитаризации Европы, заявил глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент.
"Если мы будем больше инвестировать в оборону, вы будете наблюдать больше случаев мошенничества... в сфере обороны... Магнитом для мошенников... для преступников... являются сами деньги", - отметил Клемент в интервью газете Financial Times.
Он не стал комментировать отдельные дела в военном производстве, но добавил, что проблемы сектора включают манипулирование публичными тендерами, увеличение цен, фаворитизм и коррупцию.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
