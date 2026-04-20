Глава OLAF назвал военное производство в ЕС магнитом для мошенников

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военное производство становится магнитом для преступников на фоне милитаризации Европы, заявил глава Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петр Клемент.

Он не стал комментировать отдельные дела в военном производстве, но добавил, что проблемы сектора включают манипулирование публичными тендерами, увеличение цен, фаворитизм и коррупцию.