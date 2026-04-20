Цены на газ в Европе растут на 9,6 процента

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник ночью на фоне возможного срыва переговоров США и Ирана растут на 9,6% - выше 515 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 00.59 находились у отметки в 518 долларов (+9,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 472,7 доллара за тысячу кубометров.