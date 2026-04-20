10:45 20.04.2026 (обновлено: 11:15 20.04.2026)
ФСБ: гражданка Германии действовала по указанию украинского куратора

© ЦОС ФСБ РоссииРабота на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Германии призналась, что с ней связался человек с украинским акцентом, поручивший ей доставить взрывчатку к объекту правоохранительных органов в Пятигорске.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гражданка Германии, которая должна была совершить теракт в Пятигорске, призналась, что с ней связался человек с украинским акцентом, поручивший ей доставить взрывчатку к объекту правоохранительных органов, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении теракта, планировавшийся Киевом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии, из ее рюкзака изъята взрывчатка. Бомбу должен был дистанционно привести в действие исламист из Центральной Азии, но благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы действие взрывного устройства было заблокировано.
"Я являюсь гражданкой Германии с 1995 года, в 2022 год приехала в Россию, в апреле в интернете со мной связался человек с выраженным украинским акцентом и предложил высокооплачиваемую работу - я согласилась. Девятого апреля украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов, в которой находилось взрывное устройство" - призналась гражданка Германии.
