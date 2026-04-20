ФСБ показала задержание исламиста, готовившего взрыв бомбы в Пятигорске

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 20.04.2026 (обновлено: 10:38 20.04.2026)
ФСБ показала задержание исламиста, который готовил теракт в Пятигорске

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России показало видео задержания исламиста в Пятигорске.
  • При задержании сотрудники спецслужб задают ему вопрос: "При себе оружие имеешь?" Тот ответил отрицательно.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания исламиста, который должен был дистанционно взорвать бомбу в Пятигорске.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшегося Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
На видео показано, как сотрудники ФСБ подъезжают к идущему по дороге подозреваемому, хватают его и привозят в отдел.
При задержании сотрудники спецслужб задают ему вопрос: "При себе оружие имеешь?" Тот ответил отрицательно.
Действия исламиста, по данным ФСБ, координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Задержанный ФСБ террорист признался, что присягнул на верность ИГ*
10:25
 
ПроисшествияПятигорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала