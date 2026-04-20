ФСБ показала задержание исламиста, готовившего взрыв бомбы в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания исламиста, который должен был дистанционно взорвать бомбу в Пятигорске.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшегося Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
На видео показано, как сотрудники ФСБ подъезжают к идущему по дороге подозреваемому, хватают его и привозят в отдел.
При задержании сотрудники спецслужб задают ему вопрос: "При себе оружие имеешь?" Тот ответил отрицательно.
Действия исламиста, по данным ФСБ, координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций.