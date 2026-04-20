Задержанный ФСБ террорист признался, что присягнул на верность ИГ*

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пособник украинских спецслужб, который должен был совершить теракт в Пятигорске, присягнул на верность "Исламскому государству"* (ИГ*), следует из видео ЦОС ФСБ.
"Я приехал в России в 2022 году. В феврале 2026 года я познакомился в интернете с моджахедом "Исламского государства"*, после чего присягнул на верность амиру. По приказу амира в феврале 2026 года приехал в город Пятигорск, чтобы осуществить подрыв женщины, которая шла со взрывчаткой в рюкзаке к зданию военных. Но взорвать не смог, потому что меня задержали. Свою вину признаю", - сказал задержанный.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшегося украинскими спецслужбами теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
Действия исламиста, по данным ФСБ, координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций.
