10:25 20.04.2026 (обновлено: 10:42 20.04.2026)
Задержанный ФСБ террорист признался, что присягнул на верность ИГ*

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • Пособник украинских спецслужб, задержанный ФСБ, признался, что присягнул на верность «Исламскому государству»*.
  • Задержанный планировал совершить теракт в Пятигорске по приказу амира, но был остановлен.
  • Украинские спецслужбы координировали действия исламиста под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пособник украинских спецслужб, который должен был совершить теракт в Пятигорске, присягнул на верность "Исламскому государству"* (ИГ*), следует из видео ЦОС ФСБ.
"Я приехал в России в 2022 году. В феврале 2026 года я познакомился в интернете с моджахедом "Исламского государства"*, после чего присягнул на верность амиру. По приказу амира в феврале 2026 года приехал в город Пятигорск, чтобы осуществить подрыв женщины, которая шла со взрывчаткой в рюкзаке к зданию военных. Но взорвать не смог, потому что меня задержали. Свою вину признаю", - сказал задержанный.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшегося украинскими спецслужбами теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
Действия исламиста, по данным ФСБ, координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
