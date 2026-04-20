Задержанная из ФРГ за подготовку теракта подозревается и в мошенничестве

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задержанная в Пятигорске гражданка Германии участвовала и в мошеннических схемах в качестве дроппера, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ.
Гражданка Германии задержана ФСБ за участие в планировавшемся Киевом террористическом акте на объекте правоохранительных органов Ставропольского края.
"Гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность и использовалась противником на протяжении длительного периода в качестве так называемого "дропа" при организации мошеннических схем в отношении российских граждан", - говорится в сообщении.