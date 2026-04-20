ФСБ раскрыла подробности о времени планировавшегося теракта в Пятигорске - РИА Новости, 20.04.2026
09:49 20.04.2026 (обновлено: 11:44 20.04.2026)
ФСБ раскрыла подробности о времени планировавшегося теракта в Пятигорске

ФСБ: теракт в Пятигорске был спланирован утром, чтобы убить больше людей

© ЦОС ФСБ РоссииРабота на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске
Работа на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© ЦОС ФСБ России
Работа на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теракт в Пятигорске был спланирован утром, чтобы среди правоохранителей было бы как можно больше жертв.
  • Женщина-исполнитель должна была погибнуть на месте.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Теракт в Пятигорске был спланирован утром, чтобы среди правоохранителей было бы как можно больше жертв, а женщина-исполнитель должна была погибнуть на месте, сообщили в ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшего Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
Работа на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Бомбу в Пятигорске должны были активировать дистанционно, сообщила ФСБ
"Несостоявшийся теракт был намеренно спланирован в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов", - говорится в релизе.
Задержанные дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины, добавили в ФСБ.
Гражданка Германии, собиравшаяся устроить взрыв в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Задержанная из ФРГ за подготовку теракта подозревается и в мошенничестве
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияПятигорскКиев
 
 
