ФСБ раскрыла подробности о времени планировавшегося теракта в Пятигорске

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Теракт в Пятигорске был спланирован утром, чтобы среди правоохранителей было бы как можно больше жертв, а женщина-исполнитель должна была погибнуть на месте, сообщили в ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшего Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана. Было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
"Несостоявшийся теракт был намеренно спланирован в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов", - говорится в релизе.