Бомбу в Пятигорске должны были активировать дистанционно, сообщила ФСБ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бомбу в Пятигорске, которую нашли в рюкзаке у гражданки Германии, дистанционно должен был привести в действие исламист из Центральной Азии, а сама женщина должна была погибнуть, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении планировавшего Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина задержана. Было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами.
"Одновременно в окружении объекта посягательства выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии, который должен был привести СВУ в действие методом дистанционного подрыва, а женщина погибнуть на месте. При этом действия мужчины координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России