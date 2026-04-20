Бомбу в Пятигорске должны были активировать дистанционно, сообщила ФСБ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бомбу в Пятигорске, которую нашли в рюкзаке у гражданки Германии, дистанционно должен был привести в действие исламист из Центральной Азии, а сама женщина должна была погибнуть, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.