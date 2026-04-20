Гражданка Германии собиралась устроить взрыв в Пятигорске по заданию Киева

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии и радикала из Центральной Азии, готовивших взрыв в Пятигорске по заданию Киева.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов <...> с участием гражданки Германии 1969 года рождения", — говорится в релизе ЦОС ФСБ

В ее рюкзаке нашли самодельную бомбу с поражающими элементами. Устройство содержало взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

По данным службы, активировать СВУ дистанционно должен был исламист из Центральной Азии 1997 года рождения, женщина при этом погибла бы. Теракт планировался утром, чтобы было как можно больше жертв.

Действия мужчины координировались сотрудниками украинских спецслужб, которые представились членами одной из международных террористических организаций, запрещенных в России