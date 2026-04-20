Гражданка Германии собиралась устроить взрыв в Пятигорске по заданию Киева - РИА Новости, 20.04.2026
09:47 20.04.2026 (обновлено: 10:43 20.04.2026)
Гражданка Германии собиралась совершить теракт в Пятигорске по заданию Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии на объекте правоохранительных органов в Пятигорске.
  • В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
  • Активировать СВУ должен был исламист из Центральной Азии, его действия координировались сотрудниками украинских спецслужб.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии и радикала из Центральной Азии, готовивших взрыв в Пятигорске по заданию Киева.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов <...> с участием гражданки Германии 1969 года рождения", — говорится в релизе ЦОС ФСБ.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
В ее рюкзаке нашли самодельную бомбу с поражающими элементами. Устройство содержало взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
По данным службы, активировать СВУ дистанционно должен был исламист из Центральной Азии 1997 года рождения, женщина при этом погибла бы. Теракт планировался утром, чтобы было как можно больше жертв.
Действия мужчины координировались сотрудниками украинских спецслужб, которые представились членами одной из международных террористических организаций, запрещенных в России.
Отмечается, что гражданка Германии также участвовала в мошеннических схемах в качестве дроппера.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске
25 марта, 11:05
 
ПятигорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСтавропольский крайГерманияКиев
 
 
