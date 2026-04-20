Глава ФБР подал иск к журналу из-за статьи о его проблемах со спиртным

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель обратился в суд с иском к журналу Atlantic, обвинив издание в публикации недостоверных сведений о его личных проблемах с алкоголем, следует из текста искового заявления.

Как 18 апреля написал Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников, сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор бюро в тот же день отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий, а в понедельник выразил намерение предъявить иск к журналу.

"Ответчики, конечно, свободны критиковать руководство ФБР, но они перешли юридическую грань, опубликовав статью, наполненную ложными и явно сфабрикованными утверждениями, призванными разрушить репутацию директора Пателя и заставить его покинуть свой пост", — говорится в иске.

В документе Патель категорически отрицает все приведенные в статье утверждения о злоупотреблении алкоголем, беспорядочном поведении, недоступности для подчиненных и необходимости использования "штурмового оборудования" для проникновения в его кабинет. Он называет эти утверждения "чистой фантазией" и "клеветой".

Одно из требований главы ФБР в иске — взыскание с журнала солидарной компенсации за нанесенный ущерб в размере не менее 250 миллионов долларов.