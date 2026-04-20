ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками
10:40 20.04.2026
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками

Мясной отдел. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию перед майскими праздниками.
  • Служба будет принимать меры при обнаружении признаков недобросовестных действий.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание ритейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным спросом в праздничные дни, сообщили в ведомстве.
"ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники", - говорится в сообщении.
"В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", - добавляется там.
В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования.
Также ФАС рекомендовала ритейлерам в случае снижения отпускных цен со стороны поставщиков отражать это в розничной цене для потребителей.
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
