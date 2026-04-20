ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию перед майскими праздниками.

Служба будет принимать меры при обнаружении признаков недобросовестных действий.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание ритейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным спросом в праздничные дни, сообщили в ведомстве.

ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники", - говорится в сообщении

"В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", - добавляется там.

В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования.