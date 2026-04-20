ЕС переживает глубокий жилищный кризис, признали в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Евросоюз переживает глубокий жилищный кризис, основная часть населения, служащие и молодежь не могут позволить себе нормальное жилье, констатировал еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.
"Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди - учителя, полицейские, медперсонал, - не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жилье. Мы также видим, что молодые люди из-за той же проблемы не могут начать взрослую автономную жизнь", - сказал он на пресс-конференции в Барселоне, которую транслировали на сайте ЕК.
По его словам, Еврокомиссия готовит законодательное предложение по выправлению жилищной ситуации на уровне всего сообщества, которое будет представлено в ближайшее время.