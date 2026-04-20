Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 20.04.2026
ЕС переживает глубокий жилищный кризис, признали в Еврокомиссии

Йоргенсен: ЕС находится в эпицентре жилищного кризиса

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз переживает глубокий жилищный кризис.
  • Основная часть населения ЕС, включая служащих и молодежь, не может позволить себе нормальное жилье.
  • Еврокомиссия готовит законодательное предложение по улучшению жилищной ситуации и представит его в ближайшее время.
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Евросоюз переживает глубокий жилищный кризис, основная часть населения, служащие и молодежь не могут позволить себе нормальное жилье, констатировал еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.
"Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди - учителя, полицейские, медперсонал, - не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жилье. Мы также видим, что молодые люди из-за той же проблемы не могут начать взрослую автономную жизнь", - сказал он на пресс-конференции в Барселоне, которую транслировали на сайте ЕК.
По его словам, Еврокомиссия готовит законодательное предложение по выправлению жилищной ситуации на уровне всего сообщества, которое будет представлено в ближайшее время.
В миреБарселона (город)ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала