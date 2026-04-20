В Кремле положительно восприняли слова Радева о диалоге с Россией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва положительно оценивает заявления Румена Радева, чья партия лидирует на парламентских выборах в Болгарии, о готовности к контактам с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева <...> и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем <...> прагматичного диалога", — сказал он в ответ на вопрос о том, как Москва относится к победе партии бывшего президента республики.