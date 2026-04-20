В Кремле положительно восприняли слова Радева о диалоге с Россией - РИА Новости, 20.04.2026
12:44 20.04.2026 (обновлено: 13:34 20.04.2026)
В Кремле положительно восприняли слова Радева о диалоге с Россией

Песков: Москве импонирует готовность некоторых политиков в Европе вести диалог

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле положительно оценили заявления Румена Радева, чья партия лидирует на парламентских выборах в Болгарии, о готовности к контактам с Россией.
  • По словам Пескова, Москва ищет диалог с европейскими странами, но там это пока не находит взаимности.
  • Выводы о смене климата пока делать преждевременно.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва положительно оценивает заявления Румена Радева, чья партия лидирует на парламентских выборах в Болгарии, о готовности к контактам с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева <...> и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем <...> прагматичного диалога", — сказал он в ответ на вопрос о том, как Москва относится к победе партии бывшего президента республики.
По словам Пескова, любые противоречия должны решаться за столом переговоров. Россия никогда не отказывалась от взаимодействия.
"Мы, наоборот, ищем диалог, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности", — добавил он.
Выводы о смене климата в отношениях с Москвой, по его мнению, пока делать преждевременно.
Парламентские выборы в Болгарии проходят в условиях политического кризиса — за последние пять лет их проводят уже в восьмой раз. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
Радев пользуется у населения высокой степенью доверия. У западных стран это вызывает сильное беспокойство.
Так, депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к французскому президенту Эммануэлю Макрону, жаловалась на риск "формирования прокремлевского правительства в критический момент". Британская газета Telegraph, в свою очередь, писала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС. Журнал Politico указывал, что его позиция по Украине близка к московской и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.
