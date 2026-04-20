07:33 20.04.2026
Безопасность неядерных стран ЕС ослабнет из-за плана Франции, заявили в МИД

© РИА Новости / Алексей Майшев
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что безопасность неядерных стран Европы ослабнет из-за планов Франции размещать на их территории свое ядерное оружие.
  • Грушко отметил, что никаких железобетонных гарантий Франция не обещает.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Безопасность неядерных стран Европы в итоге ослабнет из-за планов Франции размещать на их территории свое ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет.
"В результате вместо декларируемого французами усиления защиты их союзников, которым они, кстати, никаких железобетонных гарантий не обещают, по факту происходит ослабление безопасности этих стран", - сказал Грушко.
По данным ЧТК, Франция располагает 280 ядерными боеголовками. Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе.
