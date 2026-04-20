Безопасность неядерных стран ЕС ослабнет из-за плана Франции, заявили в МИД

- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что безопасность неядерных стран Европы ослабнет из-за планов Франции размещать на их территории свое ядерное оружие.
- Грушко отметил, что никаких железобетонных гарантий Франция не обещает.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Безопасность неядерных стран Европы в итоге ослабнет из-за планов Франции размещать на их территории свое ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет.
"В результате вместо декларируемого французами усиления защиты их союзников, которым они, кстати, никаких железобетонных гарантий не обещают, по факту происходит ослабление безопасности этих стран", - сказал Грушко.