Компании уходят из ЕС из-за потери ресурсов из России, заявили в Словакии

БРАТИСЛАВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, без них происходит перенос производства за пределы Евросоюза, продолжение поставок энергоресурсов из РФ сохранило бы рабочие места и производства внутри Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства… Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы", - сказал Гашпар РИА Новости.
Он отметил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии - без нее она теряет конкурентоспособность. По мнению Гашпара, "диверсификация не означает навсегда исключить одного поставщика".
"Это означает иметь больше вариантов. Россия может быть одним из них - не единственным, но и не запрещенным", - добавил вице-спикер.
"Больше поставщиков равно лучшие цены и большая независимость. Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты - ей нужны работающие решения", - заключил Гашпар.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.