Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что из-за потери ресурсов из России компании уходят из Евросоюза.

По мнению Гашпара, возвращение российских ресурсов снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства и помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы.

БРАТИСЛАВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, без них происходит перенос производства за пределы Евросоюза, продолжение поставок энергоресурсов из РФ сохранило бы рабочие места и производства внутри Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства… Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы", - сказал Гашпар РИА Новости.

Он отметил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии - без нее она теряет конкурентоспособность. По мнению Гашпара , "диверсификация не означает навсегда исключить одного поставщика".

"Это означает иметь больше вариантов. Россия может быть одним из них - не единственным, но и не запрещенным", - добавил вице-спикер.

Он отметил, что "вместо односторонней зависимости от СПГ (например, из США Европа сохранила бы большую переговорную силу".

"Больше поставщиков равно лучшие цены и большая независимость. Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты - ей нужны работающие решения", - заключил Гашпар.