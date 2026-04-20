Рейтинг@Mail.ru
Компании уходят из ЕС из-за потери ресурсов из России, заявили в Словакии - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 20.04.2026
Компании уходят из ЕС из-за потери ресурсов из России, заявили в Словакии

Гашпар: поставки энергоресурсов из России сохранили бы производства внутри ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что из-за потери ресурсов из России компании уходят из Евросоюза.
  • По мнению Гашпара, возвращение российских ресурсов снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства и помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы.
БРАТИСЛАВА, 20 апр - РИА Новости. Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, без них происходит перенос производства за пределы Евросоюза, продолжение поставок энергоресурсов из РФ сохранило бы рабочие места и производства внутри Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства… Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы", - сказал Гашпар РИА Новости.
Он отметил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии - без нее она теряет конкурентоспособность. По мнению Гашпара, "диверсификация не означает навсегда исключить одного поставщика".
"Это означает иметь больше вариантов. Россия может быть одним из них - не единственным, но и не запрещенным", - добавил вице-спикер.
Он отметил, что "вместо односторонней зависимости от СПГ (например, из США) Европа сохранила бы большую переговорную силу".
"Больше поставщиков равно лучшие цены и большая независимость. Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты - ей нужны работающие решения", - заключил Гашпар.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В миреЕвропаРоссияСШАТибор ГашпарЕвросоюзСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала