"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 20.04.2026
04:58 20.04.2026 (обновлено: 05:06 20.04.2026)
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Россией

Риттер: Европа не сможет создать армию, способную нанести поражение России

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman — Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что европейские страны не смогут создать армию, способную нанести поражение России.
  • По его мнению, Брюсселю в военном отношении нечего противопоставить Москве
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны Европы не смогут создать армию, способную нанести поражение России, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. <…> То, что делает Европа <…> — это акт войны. <…> Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия", — отметил он.
Вместе с тем аналитик особо подчеркнул, что европейские страны в военном отношении ничего не смогут противопоставить России.
"Для Европы наступает момент истины: либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей. А затем Европе придется обсудить, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием европейской армии, которая не может существовать, не существует и не будет существовать", — резюмировал Риттер.
На прошлой неделе Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих дроны и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей для вооруженных сил.
В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
