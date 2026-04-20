Кризис вокруг Ирана грозит Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил Грушко - РИА Новости, 20.04.2026
03:09 20.04.2026
Кризис вокруг Ирана грозит Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил Грушко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
  • По его словам, прогноз по экономическому росту ЕС на 2026 год пересматривается в сторону понижения.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нарушение транзита через Ормузский пролив, ущерб объектам энергоинфраструктуры и в целом кризис вокруг Ирана уже оказывают влияние на экономику Евросоюза. В частности, по комментариям самих же ЕСовцев, блок может столкнуться с "стагфляционным шоком" (одновременным замедлением экономического роста и ускорением инфляции)", - сказал Грушко.
По его словам, прогноз по экономическому росту ЕС на 2026 год уже пересматривается в сторону понижения: с 1,4% до 0,8-1%, а по инфляции - в сторону повышения: с 2,1% до 3,1%.
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Обрушил шквал". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес США
Вчера, 22:55
 
