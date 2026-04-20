АЭС с реактором "Хуалун-1" ввели в эксплуатацию в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ В Китае введена в эксплуатацию первая в регионе Большого залива атомная электростанция с реактором «Хуалун-1».

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первая в регионе Большого залива (Гуандун - Гонконг - Макао) атомная электростанция (АЭС) с реактором "Хуалун-1" была официально введена в эксплуатацию, сообщает центральное телевидение КНР (CCTV)

Ранее местные СМИ объявили, что китайский реактор третьего поколения "Хуалун-1" уже вступил в стадию серийного строительства. Количество эксплуатируемых и утвержденных к строительству как в Китайской Народной Республике, так и за ее пределами блоков превышает 40 единиц.

"Первая в регионе Большого залива атомная электростанция с реактором "Хуалун-1" введена в эксплуатацию и официально готова к коммерческой работе", - говорится в сообщении ТВ.

Ожидается, что годовая выработка электроэнергии превысит 9 миллиардов киловатт-час, что достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более 1 миллиона жителей региона, уточняет телевидение. По словам руководителя проекта АЭС Чжан Гоцяна, данный объем чистой энергии эквивалентен ежегодному сокращению выбросов углекислого газа примерно на 8,4 миллиона тонн.