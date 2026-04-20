15:20 20.04.2026 (обновлено: 15:31 20.04.2026)
АЭС с реактором "Хуалун-1" ввели в эксплуатацию в Китае

© AP Photo Рабочие на АЭС в Китае
Рабочие на АЭС в Китае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Китае введена в эксплуатацию первая в регионе Большого залива атомная электростанция с реактором «Хуалун-1».
  • Количество эксплуатируемых и утвержденных к строительству блоков «Хуалун-1» превышает 40 единиц.
  • Годовая выработка электроэнергии новой АЭС превысит 9 миллиардов киловатт-часов, что обеспечит электроэнергией более 1 миллиона жителей региона.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первая в регионе Большого залива (Гуандун - Гонконг - Макао) атомная электростанция (АЭС) с реактором "Хуалун-1" была официально введена в эксплуатацию, сообщает центральное телевидение КНР (CCTV).
Ранее местные СМИ объявили, что китайский реактор третьего поколения "Хуалун-1" уже вступил в стадию серийного строительства. Количество эксплуатируемых и утвержденных к строительству как в Китайской Народной Республике, так и за ее пределами блоков превышает 40 единиц.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
3 ноября 2025, 14:07
"Первая в регионе Большого залива атомная электростанция с реактором "Хуалун-1" введена в эксплуатацию и официально готова к коммерческой работе", - говорится в сообщении ТВ.
Ожидается, что годовая выработка электроэнергии превысит 9 миллиардов киловатт-час, что достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более 1 миллиона жителей региона, уточняет телевидение. По словам руководителя проекта АЭС Чжан Гоцяна, данный объем чистой энергии эквивалентен ежегодному сокращению выбросов углекислого газа примерно на 8,4 миллиона тонн.
Энергоблок прошел все испытания, включая 168 часов непрерывной работы на полной мощности, уточняет ТВ.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Узатом обсуждает с Китаем инвестиции в строительство АЭС
23 апреля 2025, 09:41
 
