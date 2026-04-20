Ефимов: в Москве началась реализация семи масштабных инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В Москве в 2026 году началась реализация семи масштабных инвестпроектов (МаИП), в рамках которых планируется построить более 423 тысяч квадратных метров деловой, медицинской, образовательной и промышленной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала 2026 года инвесторы уведомили о получении разрешений на строительство объектов в рамках семи МаИП и перешли к активной фазе их реализации. Для этих проектов выделено около 86 гектаров земли, а общая площадь строящихся объектов превысит 423 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, застройщики уже приступили к работам на пяти площадках.

В рамках указанных проектов, в частности, планируется построить торговый центр площадью 6,8 тысячи квадратных метров на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино, медицинский комплекс на Мосфильмовской улице в Раменках и фармацевтическое предприятие на Афанасовском шоссе в Северном районе, уточняется в пресс-релизе.

Механизм МаИП реализуется в российской столице с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на особых условиях для возведения объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых и административных зданий.