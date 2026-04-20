Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве началась реализация семи масштабных инвестпроектов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 20.04.2026
Ефимов: в Москве началась реализация семи масштабных инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В Москве в 2026 году началась реализация семи масштабных инвестпроектов (МаИП), в рамках которых планируется построить более 423 тысяч квадратных метров деловой, медицинской, образовательной и промышленной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2026 года инвесторы уведомили о получении разрешений на строительство объектов в рамках семи МаИП и перешли к активной фазе их реализации. Для этих проектов выделено около 86 гектаров земли, а общая площадь строящихся объектов превысит 423 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, застройщики уже приступили к работам на пяти площадках.
В рамках указанных проектов, в частности, планируется построить торговый центр площадью 6,8 тысячи квадратных метров на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино, медицинский комплекс на Мосфильмовской улице в Раменках и фармацевтическое предприятие на Афанасовском шоссе в Северном районе, уточняется в пресс-релизе.
Механизм МаИП реализуется в российской столице с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на особых условиях для возведения объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых и административных зданий.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал об открытии в Зеленограде комплекса предприятий по выпуску стройматериалов девелоперской группы ФСК.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала