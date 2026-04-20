В Улан-Удэ два человека погибли в ДТП с участием легковушки и автобуса
15:16 20.04.2026 (обновлено: 15:31 20.04.2026)
© Прокуратура Республики Бурятия/MAXПоследствия ДТП с участием автобуса на станции Дивизионная в Улан-Удэ. 20 апреля 2026
  • В Улан-Удэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Stream и автобуса.
  • Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, пассажиры автобуса не пострадали.
УЛАН-УДЭ, 20 апр - РИА Новости. Водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с автобусом, перевозившим 45 пассажиров, в столице Бурятии, сообщила прокуратура республики.
По предварительной информации, ДТП произошло в 18.20 (13.20 мск) на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Водитель автомобиля Honda Stream выехал на встречку, где столкнулся с автобусом транспортной компании, оказывающей услуги по перевозке граждан.
"В автобусе находились 45 пассажиров, которые не пострадали. В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажир автомобиля Honda Stream", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности принятого органами полиции правового решения.
