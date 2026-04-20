В Госдуме рассказали о льготах для почетных доноров крови

Краткий пересказ от РИА ИИ Почетным донорам крови России положена ежегодная денежная выплата в размере 19497 рублей в 2026 году, а также предусмотрены внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС и право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время.

Для получения звания "почетный донор" необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почетным донорам крови России положена ежегодная денежная выплата, размер которой в 2026 году составляет 19497 рублей, кроме того, для них предусмотрены внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС и право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Парламентарий напомнила, что звание "почетный донор" присваивается тем, кто безвозмездно сдает кровь и ее компоненты установленное количество раз: цельную кровь - не менее 40 раз, плазму - не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты. Она добавила, что платные донации в этот зачет не идут.

"Почетным донорам России положены дополнительные меры социальной поддержки. В 2026 году ежегодная денежная выплата составляет 19497 рублей. Кроме того, для них предусмотрены первоочередное приобретение льготных путёвок, внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС, право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а также региональные льготы", - сказала Дрожжина

Она подчеркнула, что в регионах есть свои почетные звания, условия получения которых могут отличаться, например, почетный донор Москвы имеет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по медицинским показаниям в государственных учреждениях, скидку 50% на оплату коммунальных услуг и лекарств, а также социальную карту москвича, которая дает дополнительные скидки.

Депутат отметила, что для всех, кто безвозмездно сдает кровь или ее компоненты, предусмотрены базовые меры поддержки - в день донации донор обеспечивается бесплатным питанием за счет учреждения службы крови (в виде денежной компенсации). Помимо этого, человек получает два оплачиваемых выходных: один - в день сдачи крови, второй - в любой другой день. По ее словам, чтобы воспользоваться этим правом, достаточно предоставить работодателю справку о донации, такая мера сейчас доступна и студентам.

"Также можно сдать кровь и ее компоненты и получить выплату. Сумма выплат в каждом регионе разная и зависит от прожиточного минимума. Более подробную информацию можно узнать в конкретной службе крови", - заключила она.