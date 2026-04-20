В Госдуме рассказали о льготах для почетных доноров крови

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 20.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетным донорам крови России положена ежегодная денежная выплата в размере 19497 рублей в 2026 году, а также предусмотрены внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС и право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время.
  • Для получения звания "почетный донор" необходимо безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Почетным донорам крови России положена ежегодная денежная выплата, размер которой в 2026 году составляет 19497 рублей, кроме того, для них предусмотрены внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС и право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Парламентарий напомнила, что звание "почетный донор" присваивается тем, кто безвозмездно сдает кровь и ее компоненты установленное количество раз: цельную кровь - не менее 40 раз, плазму - не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты. Она добавила, что платные донации в этот зачет не идут.
"Почетным донорам России положены дополнительные меры социальной поддержки. В 2026 году ежегодная денежная выплата составляет 19497 рублей. Кроме того, для них предусмотрены первоочередное приобретение льготных путёвок, внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС, право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а также региональные льготы", - сказала Дрожжина.
Она подчеркнула, что в регионах есть свои почетные звания, условия получения которых могут отличаться, например, почетный донор Москвы имеет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по медицинским показаниям в государственных учреждениях, скидку 50% на оплату коммунальных услуг и лекарств, а также социальную карту москвича, которая дает дополнительные скидки.
Депутат отметила, что для всех, кто безвозмездно сдает кровь или ее компоненты, предусмотрены базовые меры поддержки - в день донации донор обеспечивается бесплатным питанием за счет учреждения службы крови (в виде денежной компенсации). Помимо этого, человек получает два оплачиваемых выходных: один - в день сдачи крови, второй - в любой другой день. По ее словам, чтобы воспользоваться этим правом, достаточно предоставить работодателю справку о донации, такая мера сейчас доступна и студентам.
"Также можно сдать кровь и ее компоненты и получить выплату. Сумма выплат в каждом регионе разная и зависит от прожиточного минимума. Более подробную информацию можно узнать в конкретной службе крови", - заключила она.
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.
ОбществоРоссияМоскваЮлия ДрожжинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала