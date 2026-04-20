Врач рассказала, кому нельзя быть донором крови

08:40 20.04.2026 (обновлено: 11:42 20.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с онкологией, псориазом, психическими расстройствами, сахарным диабетом и рядом других заболеваний нельзя быть донорами крови, рассказала врач.
  • Существуют временные противопоказания для донорства крови, такие как недавно перенесенные ОРВИ, грипп, ангина, операции, удаление зуба, нанесение татуировки или пирсинга.
  • Беременным нельзя сдавать кровь, а после родов отвод от донорства действует один год или до окончания грудного вскармливания.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Людям с онкологией, псориазом, психическими расстройствами и сахарным диабетом нельзя быть донорами крови, рассказала в беседе с РИА Новости главный врач ГБУЗ "Центр крови имени О. К. Гаврилова" Мария Аппалуп.
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.
"Людям с инфекционными болезнями, в числе которых ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты (B, C), все формы туберкулеза, бруцеллез, сыпной тиф, с злокачественными новообразованиями (рак, саркома), а также болезнями крови и кроветворных органов нельзя быть донором крови", - рассказала Аппалуп.
Врач отметила, что также запрет на донорство крови относится к тем, у кого тяжелые болезни сердца и сосудов, легких, хронические болезни печени и почек и эндокринные болезни с тяжелыми нарушениями.
"Сахарный диабет, психические расстройства, эпилепсия, псориаз, а также наркомания, алкоголизм и токсикомания являются противопоказаниями для донорства крови", - добавил он.
По её словам, отсутствие слуха и речи тоже может быть противопоказанием для донорства из-за невозможности общения.
"К временным противопоказаниям относятся: перенесенные человеком ОРВИ, грипп или ангина, любая операция (включая аборт), удаление зуба, нанесение татуировки, пирсинга или посещение сеансов иглоукалывания", - уточнила Аппалуп.
Врач подчеркнул, что при контакте с больным гепатитом А нельзя сдавать кровь три месяца, с больным гепатитом В или С - 12 месяцев.
"При обострении аллергии необходимо воздержаться от процедуры донации месяц после исчезновения симптомов. После прививок инактивированными вакцинами (грипп, дифтерия) не стоит сдавать кровь 10 дней, после прививок живыми вакцинами (корь, краснуха, БЦЖ) - один месяц", - рассказала она.
Беременным сдавать кровь нельзя, после родов отвод действует один год или до окончания грудного вскармливания, уточнила Аппалуп. По её словам, также временно нельзя быть донором после приёма антибиотиков или анальгетиков, а также после вакцинации от COVID-19.
