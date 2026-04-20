Врач назвала самую распространенную среди московских доноров группу крови

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вторая группа крови стала самой распространенной среди московских доноров, четвертая группа остается самой редкой, сообщила РИА Новости главный врач ГБУЗ "Центр крови имени О. К. Гаврилова" Мария Аппалуп.
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной думе РФ.
"Самой распространенной стала А (II) – 36% московских доноров, AB (IV) остается самой редкой – 9% доноров", - рассказала Аппалуп.
По словам врача, вторая группа крови важна для медицины, потому что ее также можно использовать при переливании пациентам с четвертой группой крови с положительным резус-фактором (АВ (IV) Rh+), она особенно важна в кардиохирургии и акушерстве.