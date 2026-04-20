В ДНР 24 человека получили ранения в результате атак ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 20.04.2026
В ДНР 24 человека получили ранения в результате атак ВСУ за неделю

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР от атак ВСУ ранены 24 человека

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • За неделю с 13 по 19 апреля в ДНР 24 человека получили ранения в результате атак ВСУ, среди них один ребенок, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
  • Она уточнила, что общее количество жителей ДНР, получивших ранения за весь период агрессии ВСУ, составляет 16 394 человек.
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Двадцать четыре человека получили ранения в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 13.04 по 19.04 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 24 человека, в том числе один ребенок",- сказала Морозова.
Она уточнила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, составляет 16 394 человек, в том числе 1051 ребенок.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
