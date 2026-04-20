В ДНР 24 человека получили ранения в результате атак ВСУ за неделю

ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Двадцать четыре человека получили ранения в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она уточнила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, составляет 16 394 человек, в том числе 1051 ребенок.