Филолог назвала самые частые ошибки участников "Тотального диктанта" - РИА Новости, 20.04.2026
06:27 20.04.2026 (обновлено: 11:09 20.04.2026)
Филолог назвала самые частые ошибки участников "Тотального диктанта"

РИА Новости: написание "не" со словами вызвало трудности на "Тотальном диктанте"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Образовательная акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Образовательная акция "Тотальный диктант". Архивное фото
  • Написание «не» со словами, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, а также постановка «н» и «нн» в прилагательных и причастиях стали главными трудностями для участников «Тотального диктанта» 2026 года.
  • Ошибки были допущены в правописании некоторых устаревших слов и словарных слов с непроверяемыми гласными и согласными, например, «аннулировать», «ассоциация», «масштаб».
  • Среди пунктуационных трудностей были отмечены отличия вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи и знаки препинания между частями сложных предложений.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Написание "не" со словами, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, а также постановка "н" и "нн" в прилагательных и причастиях стали главными трудностями для участников акции "Тотальный диктант" 2026 года, сообщила РИА Новости кандидат филологических наук Елена Хайлова.
Акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате. В этом году текст был посвящен биографии семьи Александра Пушкина.
"Тексты "Тотального диктанта" каждый год заставляют участников вспоминать самые сложные правила, и этот год не стал исключением: "н" и "нн" в прилагательных и причастиях, написание "не" со словами разных частей речи, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных — топ орфографических трудностей", — сказала Хайлова.
Она добавила, что трудности во время написания диктанта могли возникнуть также с правописанием непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных в словарных словах "аннулировать", "ассоциация", "масштаб".
Кроме того, ошибки были допущены в некоторых устаревших словах. Например, в существительном "лейб-гвардия" первая часть должна писаться через дефис, однако во многих работах встретилось слитное или раздельное написание.
"Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений", — заключила Хайлова.
"Тотальный диктант" — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
