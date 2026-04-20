Филолог назвала самые частые ошибки участников "Тотального диктанта"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Написание "не" со словами, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, а также постановка "н" и "нн" в прилагательных и причастиях стали главными трудностями для участников акции "Тотальный диктант" 2026 года, сообщила РИА Новости кандидат филологических наук Елена Хайлова.

Акция "Тотальный диктант" прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате. В этом году текст был посвящен биографии семьи Александра Пушкина

"Тексты "Тотального диктанта" каждый год заставляют участников вспоминать самые сложные правила, и этот год не стал исключением: "н" и "нн" в прилагательных и причастиях, написание "не" со словами разных частей речи, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных — топ орфографических трудностей", — сказала Хайлова.

Она добавила, что трудности во время написания диктанта могли возникнуть также с правописанием непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных в словарных словах "аннулировать", "ассоциация", "масштаб".

Кроме того, ошибки были допущены в некоторых устаревших словах. Например, в существительном "лейб-гвардия" первая часть должна писаться через дефис, однако во многих работах встретилось слитное или раздельное написание.

"Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений", — заключила Хайлова.