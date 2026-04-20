DDoS-атака сорвала трансляцию заседания курского правительства

КУРСК, 20 апр - РИА Новости. Прямая трансляция заседания правительства Курской области стала невозможной из-за DDoS-атаки хакеров на серверы администрации региона, сообщили в областном правительстве.
"В связи с DDoS-атакой на серверы администрации Курской области прямая трансляция заседания правительства региона невозможна. Запись заседания будет опубликована позднее на официальных ресурсах губернатора и правительства Курской области", – сообщили в правительстве региона на платформе Max.
Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что сегодня очно выходит на полный рабочий день после пройденного курса реабилитации из-за полученных в ДТП травм.
