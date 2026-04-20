10:49 20.04.2026
DDoS-атака сорвала трансляцию заседания курского правительства с Хинштейном

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиЗдание администрации Курской области
Здание администрации Курской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прямую трансляцию заседания правительства Курской области прервали из-за DDoS-атаки на серверы администрации региона.
  • Запись заседания будет опубликована позднее на официальных ресурсах губернатора и правительства Курской области.
КУРСК, 20 апр - РИА Новости. Прямая трансляция заседания правительства Курской области стала невозможной из-за DDoS-атаки хакеров на серверы администрации региона, сообщили в областном правительстве.
"В связи с DDoS-атакой на серверы администрации Курской области прямая трансляция заседания правительства региона невозможна. Запись заседания будет опубликована позднее на официальных ресурсах губернатора и правительства Курской области", – сообщили в правительстве региона на платформе Max.
Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что сегодня очно выходит на полный рабочий день после пройденного курса реабилитации из-за полученных в ДТП травм.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
6 апреля, 23:51
 
