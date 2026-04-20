14:25 20.04.2026 (обновлено: 14:39 20.04.2026)
Эксперт рассказал, какой штраф можно получить за зеркальные заборы на даче

Частные дома в Московской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельцы дачных участков могут быть оштрафованы до 5 тысяч рублей за установку зеркальных заборов, если из-за этого страдают животные.
  • Зеркальные заборы вредны для них, так как зеркальная поверхность отражает небо и деревья, они налетают на твердую гладь и калечатся.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владельцы дачных участков могут быть оштрафованы до 5 тысяч рублей за установку зеркальных заборов, если из-за этого страдают животные, рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Зеркальные заборы могут быть вредны для животных. Прямого запрета на установку такого ограждения по периметру дачного надела в законах нет. Дело в том, что федеральный закон "О животном мире" обязывает владельцев участков вести любую деятельность так, чтобы не менять привычную среду обитания зверей и птиц и не создавать преград на путях их сезонных перемещений", - сказал Бондарь в беседе с NEWS.ru.
По его словам, зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда, а потому налетают на твердую гладь и калечатся.
"Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тысяч рублей", - рассказал эксперт.
Как рассказал Бондарь, по факту травмирования животных из-за зеркальных заборов природоохранная прокуратура может инициировать проверку и передать материалы для привлечения хозяина участка к ответу. По его словам, пожаловаться на такие ограждения можно в местную администрацию или полицию.
ОбществоДмитрий БондарьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
