Эксперт рассказал, какой штраф можно получить за зеркальные заборы на даче

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владельцы дачных участков могут быть оштрафованы до 5 тысяч рублей за установку зеркальных заборов, если из-за этого страдают животные, рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Зеркальные заборы могут быть вредны для животных. Прямого запрета на установку такого ограждения по периметру дачного надела в законах нет. Дело в том, что федеральный закон "О животном мире" обязывает владельцев участков вести любую деятельность так, чтобы не менять привычную среду обитания зверей и птиц и не создавать преград на путях их сезонных перемещений", - сказал Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По его словам, зеркальная поверхность отражает небо и деревья, из-за чего животные перестают понимать, где находится преграда, а потому налетают на твердую гладь и калечатся.

"Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тысяч рублей", - рассказал эксперт.