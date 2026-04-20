МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали в Черкассах местного жителя, который пришел в военкомат, чтобы обновить свой статус брони, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черкассах, где уволенный из ВСУ в 2023 году А. Кислинский, работающий на оборонном предприятии, где обеспечивалась бронь, попытался обновить свой статус в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), однако был отправлен повторно в учебную часть, где "добровольно" подписал контракт с ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.