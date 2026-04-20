Бузова назвала своей мечтой возможность сыграть в спектакле с Бабкиной

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в беседе с РИА Новости назвала большой мечтой возможность сыграть роль в спектакле "Покровские ворота" вместе с народной артисткой РФ Надеждой Бабкиной.
"Выйти на театральную сцену с Надеждой Георгиевной – это честь, это счастье, это большая мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня. Я чувствую вашу поддержку", - сказала она.
Телеведущая добавила, что испытывает волнение перед премьерой.
"Конечно, я волнуюсь. У меня трясутся руки, бьётся сердце, но внутри такая любовь к тому, что я делаю! И, наверное, это волнение никогда не уйдёт – особенно в театре, где ты остаёшься один на один со зрителем", - заключила собеседница агентства.
Ранее Бузова сообщила в своем Telegram-канале, что исполнит роль Людочки в спектакле "Покровские ворота" по пьесе Леонида Зорина в Московском государственном академическом театре "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.