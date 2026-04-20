Британия не вступит в конфликт с Ираном, заявил вице-премьер

10:34 20.04.2026
Лэмми: Великобритания не вступит в конфликт с Ираном, несмотря на давление США

© AP Photo / Hassan Ammar — Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми. Архивное фото. 20.04.2026
Дэвид Лэмми . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский вице-премьер Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не будет принимать участие в конфликте с Ираном, несмотря на давление со стороны США.
  • Лэмми назвал нападки президента США в адрес премьер-министра Великобритании мелочными и выразил мнение, что действия США усугубили ситуацию в отношении глобальной нестабильности.
ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Великобритания не будет принимать участие в конфликте с Ираном, несмотря на давление со стороны США, заявил британский вице-премьер Дэвид Лэмми.
"(Президент США - ред.) Дональд Трамп пытался оказать давление на премьер-министра (Великобритании Кира Стармера - ред.), чтобы тот изменил свою позицию по Ирану, но ему это не удастся. Это не наша война, и мы не собираемся в нее ввязываться", - сказал он на саммите в Барселоне, его слова передает издание Guardian.
Лэмми добавил, что нападки президента США в адрес Стармера "мелочны" и направлены на оказание давления на премьер-министра с целью заставить его изменить свою позицию по Ирану. По мнению Лэмми, президент США должен уметь "вежливо не соглашаться" с союзниками, а не нападать на них в социальных сетях. Он также заявил, что действия США усугубили ситуацию в отношении глобальной нестабильности, а не улучшили ее.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал нынешнего британского главу правительства с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
В мире — Иран, США, Великобритания, Кир Стармер, Дэвид Лэмми, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
