Max Mara зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Итальянский дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в апреле 2025 года, а уже в текущем месяце Роспатент принял положительное решение о регистрации.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России одежду, обувь и аксессуары.
