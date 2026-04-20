Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 20.04.2026
Украинский боевик получил 16 лет за теракт в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы.
  • Он признан виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору в Курской области.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам украинского боевика Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
Там заявили, что преступнику 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
4 февраля, 13:49
"Второй Западный окружной военный суд... приговорил Зайцева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Зайцев признан виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что 27 марта 2025 года вооруженный автоматом и шестью гранатами Зайцев вместе с другими военнослужащими на бронированном автомобиле незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области. Он участвовал в блокировании и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации деятельности органов госвласти и местного самоуправления, противодействии российским военнослужащим, а также в запугивании мирных граждан.
Спустя два дня Зайцева задержали подразделения ВС РФ.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд вынес приговор трем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
26 сентября 2025, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГлавная военная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала