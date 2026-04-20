Украинский боевик получил 16 лет за теракт в Курской области

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам украинского боевика Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
Там заявили, что преступнику 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины.
"Второй Западный окружной военный суд... приговорил Зайцева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Зайцев признан виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что 27 марта 2025 года вооруженный автоматом и шестью гранатами Зайцев вместе с другими военнослужащими на бронированном автомобиле незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области. Он участвовал в блокировании и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации деятельности органов госвласти и местного самоуправления, противодействии российским военнослужащим, а также в запугивании мирных граждан.
Спустя два дня Зайцева задержали подразделения ВС РФ.
