В Берлине объяснили отключение электричества неисправным кабелем

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии в городском районе Берлина Николасзее произошло из-за неисправного кабеля и не связано с диверсией, передает агентство Отключение электроэнергии в городском районе Берлина Николасзее произошло из-за неисправного кабеля и не связано с диверсией, передает агентство DPA со ссылкой на представителя компании-оператора Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера.

Газета Bild ранее сообщила, что свыше 1,3 тысячи домохозяйств в двух районах Берлина , Мариенфельд и Николасзее, остались 18 апреля без электричества. О причине перебоев не сообщалось.

"Причиной инцидента на юго-западе города (Берлина - ред.), по всей видимости, стала неисправность в кабеле среднего напряжения. Признаков диверсии обнаружено не было", - говорится в материале агентства.

Как пояснил Бойстер, проблема могла возникнуть в результате износа кабеля. Также не исключено, что он мог быть поврежден в ходе ранее проводившихся земляных работ.

"Подобное случается относительно часто, и строительные компании этого не замечают", - сказал Бойстер.

По его словам, неполадки могут возникнуть позднее, например, из-за попадания влаги. В этой связи он отметил, что в Берлине ежегодно происходит до 2 тысяч инцидентов, аналогичных тому, который произошел в субботу в столице Германии . В таком случае отключение электроэнергии длится в городе восемь минут, а по всей стране средний показатель составляет 12 минут, уточнил Бойстер.