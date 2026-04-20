В Берлине объяснили отключение электричества неисправным кабелем - РИА Новости, 20.04.2026
01:35 20.04.2026
В Берлине объяснили отключение электричества неисправным кабелем

Брандербургские ворота в центре Берлина в районе Митте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключение электроэнергии в районе Николасзее в Берлине произошло из-за неисправного кабеля.
  • Признаков диверсии при отключении электроэнергии в Николасзее обнаружено не было.
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Отключение электроэнергии в городском районе Берлина Николасзее произошло из-за неисправного кабеля и не связано с диверсией, передает агентство DPA со ссылкой на представителя компании-оператора Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера.
Газета Bild ранее сообщила, что свыше 1,3 тысячи домохозяйств в двух районах Берлина, Мариенфельд и Николасзее, остались 18 апреля без электричества. О причине перебоев не сообщалось.
"Причиной инцидента на юго-западе города (Берлина - ред.), по всей видимости, стала неисправность в кабеле среднего напряжения. Признаков диверсии обнаружено не было", - говорится в материале агентства.
Как пояснил Бойстер, проблема могла возникнуть в результате износа кабеля. Также не исключено, что он мог быть поврежден в ходе ранее проводившихся земляных работ.
"Подобное случается относительно часто, и строительные компании этого не замечают", - сказал Бойстер.
По его словам, неполадки могут возникнуть позднее, например, из-за попадания влаги. В этой связи он отметил, что в Берлине ежегодно происходит до 2 тысяч инцидентов, аналогичных тому, который произошел в субботу в столице Германии. В таком случае отключение электроэнергии длится в городе восемь минут, а по всей стране средний показатель составляет 12 минут, уточнил Бойстер.
В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan, которая, по данным издания Tagesspiegel, неоднократно брала на себя ответственность за поджоги в Берлине и Бранденбурге.
