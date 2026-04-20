Эксперт рассказала, как искусственный интеллект может помочь в путешествии
Туризм
14:40 20.04.2026
Эксперт рассказала, как искусственный интеллект может помочь в путешествии

Баранова: искусственный интеллект может помочь составить маршрут путешествия

Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может помочь в составлении маршрута путешествия, главное максимально подробно формулировать запрос, рассказала эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова.
"Не нужно задавать общие вопросы - нужно уточнять контекст. Например, "что посмотреть в Шотландии?" - это плохой вариант. Правильно спрашивать так: "Мы едем на машине из Глазго на остров Скай. Сейчас там апрель, хотим увидеть красивые пейзажи и избежать толп туристов. Что посмотреть по дороге?" Чем конкретнее вопрос, тем точнее получится маршрут. Вы можете увидеть место, переполненное туристами, либо живописную безлюдную долину - все зависит от формулировки", - сказала она порталу NEWS.ru.
Эксперт уточнила, что при использовании нейросетей для построения маршрута важно указывать дату поездки и сезон, так как алгоритм учитывает временной диапазон, а также необходимо проверять полученную информацию, так как искусственный интеллект может допускать ошибки.
