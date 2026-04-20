Эксперт рассказала, как искусственный интеллект может помочь в путешествии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может помочь в составлении маршрута путешествия, главное максимально подробно формулировать запрос, рассказала эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова.

Эксперт уточнила, что при использовании нейросетей для построения маршрута важно указывать дату поездки и сезон, так как алгоритм учитывает временной диапазон, а также необходимо проверять полученную информацию, так как искусственный интеллект может допускать ошибки.